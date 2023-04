Meteo, Giuliacci non ha dubbi: freddo e neve sull'Italia, ecco quando

11 aprile 2023 a

Incredibile, tornano pioggia e neve sull'Italia. Come riporta meteogiuliacci.it , tra qualche giorno il quadro potrebbe essere letteralmente stravolto da una serie di precipitazioni che porteranno anche ad un abbassamento della temperatura. Il colonnello Mario Giuliacci dunque affaccia l'ipotesi di una nuova irruzione gelida sul nostro Paese che potrebbe per il momento mettere da parte le temperature miti e primaverili che si sono registrate sul centro-nord in queste settimane: "A causare il nuovo peggioramento sarà una perturbazione che farà sentire i suoi effetti su gran parte del nostro Paese, insistendo per più di una giornata".

E ancora: "Dopo un martedì di pausa, caratterizzato da tempo sostanzialmente asciutto, una nuova perturbazione si affaccerà sull'Italia già nel corso di mercoledì 12, portando nella seconda parte del giorno piogge sparse su gran parte del Nordovest, quindi laddove la grave siccità si sta facendo sentire maggiormente".

Ma attenzione anche al weekend e alla seconda parte di questa settimana: "Nella sua avanzata sulla nostra Penisola, nella giornata di giovedì 13 questa stessa perturbazione bagnerà con le sue piogge Liguria, Lombardia, Venezie, Emilia, Romagna, praticamente tutte le regioni centrali, Campania e Calabria Tirrenica. Poi venerdì, prima che la perturbazione abbandoni l'Italia, piogge residue bagneranno gran parte del Centro, eccetto la Toscana, e più giù anche il basso versante tirrenico. Non solo pioggia, perchè ci sarà anche occasione di rivedere la neve".