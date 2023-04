Meteo-Giuliacci, ondata tropicale "senza precedenti": ribaltone in Italia

17 aprile 2023 a

Un nuovo grande cambiamento sul fronte meteo potrebbe riguardare l'Italia tra pochi giorni. Nelle prossime ore potrebbe infatti abbattersi sul nostro Paese una nuova ondata di aria fredda con precipitazioni che però a fine mese potrebbe lasciar strada a una ondata di caldo sub-tropicale senza precedenti.

E a rivelare i grandi cambiamenti sul fronte meteo, è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it fa il punto della situazione: "Nella settimana che sta per iniziare, la situazione meteo mostrerà ancora la tipica vivacità primaverile, con giornate soleggiate che si alterneranno ad altre piuttosto nuvolose e a tratti nuvolose. In questo contesto anche le temperature rimarranno contenute, in molte regioni", fa sapere il colonnello.

Ed è qui, nell'ultima parte di aprile che potrebbe arrivare una vera e propria inversione di tendenza: "Sebbene i modelli non siano ancora concordi nel descrivere lo scenario di fine mese, è probabile che intorno al 29-30 di aprile una massa d'aria calda di origine sub-tropicale, trascinata dall'alta pressione, invada il Sud e parzialmente anche il centro Italia, spingendo su valori insolitamente alti le temperature, con punte che nelle regioni meridionali potrebbero addirittura sfiorare i 30 gradi, mentre nel resto del Paese le temperature rimarranno più basse ma comunque in generale oltre la norma". Insomma non ci resta che attendere qualche giorno per capire quale possano essere gli scenari meteo in arrivo.

