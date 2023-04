Meteo, "allerta gialla" per 7 regioni: dove si rischia grosso

14 aprile 2023 a

Allerta gialla in Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Lombardia e Umbria. L'avviso è stato diramato dalla Protezione civile ed è valido per tutto il weekend. D'altronde le previsioni non promettono bene. In arrivo un nuovo impulso instabile diretto verso il Mediterraneo centrale con tempo in peggioramento all'inizio del terzo weekend di aprile. Gli acquazzoni e i temporali localmente anche intensi non saranno una sorpresa.

Soprattutto nella giornata di sabato, dove il maltempo colpirà le regioni tirreniche del Centro-Sud. Le temperature invece si manterranno su valori in linea o poco al di sotto delle medie del periodo. Non andrà meglio la prossima settimana. I principali modelli confermano un robusto anticiclone tra Isole Britanniche, Mare del Nord e Scandinavia. Motivo per cui non si escludono correnti fredde e instabili in Europa orientale, Balcani e in parte anche nel Mediterraneo centrale portando condizioni di diffusa instabilità sull'Italia.

Più nel dettaglio il tempo instabile porterà piogge sparse e neve sopra gli 800-1000 metri in tutto il Nord, soprattutto tra Romagna e Triveneto. Al Centro piogge e acquazzoni sparsi e neve sull'Appennino oltre i 1200-1300 metri, mentre al Sud sono previsti solo acquazzoni, ma isolati, nelle zone interne di Campania e Calabria.