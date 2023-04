Meteo, ponte del 25 Aprile rovinato: "Sotto la pioggia", ecco dove

19 aprile 2023 a

a

a

Per il ponte del 25 aprile dovremo aspettarci pioggia e maltempo. Nel frattempo, però, è in corso un’ascesa termica sul territorio nazionale a causa della stagione che sta avanzando. Tuttavia, come si legge sul sito di Mario Giuliacci , l'aumento delle temperature non sarà uniforme in tutta Italia. Inoltre, sarà sensibile soprattutto nella prima metà della settimana.

"Piogge e freddo": Giuliacci vuota il sacco, cosa accadrà presto

La giornata più calda è quella di oggi, mercoledì 19 Aprile, con temperature massime che raggiungono in gran parte del paese i 20 gradi e addirittura 23 in Sardegna, Sicilia e nel Nordovest. Il primo calo avverrà tra giovedì e venerdì al Nord, anche se poi nel weekend "ritornerà protagonista l’alta pressione di origine africana", si legge sul sito di Giuliacci. Di qui un nuovo rialzo termico a Nord e al Centro-Sud.

Ondata tropicale "senza precedenti", meteo-Giuliacci: ribaltone in Italia

Domenica 23 aprile si raggiungeranno i 25 gradi in pianura Padana, nelle zone interne dell’Italia centrale e del Meridione, in Sardegna e Sicilia. Nelle altre zone del paese, invece, le temperature stazioneranno tra i 18 e i 20 gradi. L’alta pressione, comunque, avrà vita breve: già da domenica sera infatti verrà ridimensionata da una perturbazione atlantica. Perturbazione che potrebbe portare maltempo proprio nei giorni del ponte del 25 aprile.