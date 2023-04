Meteo, Giuliacci rivela: "30 gradi sull'Italia, ecco quando e dove"

22 aprile 2023 a

Dopo piogge e freddo, molto probabilmente, come svela il colonnello Mario Giuliacci, a maggio potrebbe arrivare un'ondata di caldo degna dell'estate. Negli ultimi giorni l'Italia ha dovuto fare i conti con temperature piuttosto rigide per il mese di aprile e con piogge intense. Ora, tra qualche giorno, tutto potrebbe cambiare. E come riporta meteogiuliacci.it, il cambiamento potrebbe essere repentino.

"Per adesso, le condizioni del tempo rimarranno piuttosto instabili e in particolare saranno tali fino a martedì 25 Aprile. Poi dopo arriva una cupola di matrice africana piuttosto estesa, solo che non coinvolgerà del tutto le nostre regioni. Saremo sul ramo discendente di tale promontorio e quindi le giornate saranno ben soleggiate, ma con addensamenti possibili sulle zone alpine e appenniniche. Le temperature non saranno troppo alte per la stagione. Ci sono però due aree geografiche che potrebbero sentire il primo caldo quasi estivo", spiega Giuliacci.

"Piogge e freddo": Giuliacci vuota il sacco, cosa accadrà presto

Ecco dunque svelato dove si raggiungeranno temperature da caldo estivo: "Dovrebbero interessare le interne della Sicilia e della Sardegna, le due aree geografiche più interessate da questa prima fase meteo piuttosto calda anche se non certo eccezionale. Come abbiamo già rimarcato in altri articoli, il core del caldo sarà su Spagna e bassa Francia e fortunatamente non coinvolgerà appieno il nostro Paese. C'è da dire però che questo tipo di pattern impedirà l'arrivo di nuove piogge e il sole interesserà le nostre regioni praticamente per tutta la settimana". Insomma, questione di giorni e saremo travolti dal caldo.