Meteo, Giulacci e il 1°maggio da incubo: cosa accadrà sull'Italia

Siete pronti per il ponte dell'1 maggio? Avete controllato il meteo? Dovreste perché le previsioni potrebbero avere un peso sulle vostre vacanze. Ed è il colonnello Mario Giuliacci a dare un quadro chiaro di quello che potrebbe accadere nel corso del prossimo ponte in cui milioni di italiani si sposteranno: "La parte centrale della settimana appena iniziata ci porterà condizioni meteo decisamente più stabili e asciutte, perché l'alta pressione tornerà temporaneamente ad allungarsi sulla nostra Penisola.

Un nuovo cambiamento però è atteso proprio per il ponte del 1° maggio. In base alle proiezioni odierne infatti tra sabato e domenica tornerà ad aumentare l'instabilità, con numerosi temporali pomeridiani sulle Alpi e sulle zone interne del Centro, mentre lunedì 1 maggio una perturbazione sembra destinata a dividere in due l'Italia: nuvole. piogge sparse al Sud, Sardegna Lazio, Abruzzo e Molise; prevalenza di tempo soleggiato nel resto d'Italia. Ma la vera sorpresa sarà un'altra", spiega il colonnello su meteogiuliacci.it .

Travolti dal caldo, Giuliacci rivela: "30 gradi, quando e dove"

Poi svela quale sarà la vera novità del ponte: un'impennata delle temperature proprio tra sabato 29 aprile e domenica 30 aprile. In alcune regioni, come ad esempio Calabria, Sicilia e Sardegna, si toccheranno addirittura i 30 gradi. Insomma un'estate anticipata che però dovrà fare i conti con una rapida inversione di tendenza già a partire dalla serata di domenica e che proseguirà l'1 maggio.