Maria De Filippi chiamata a testimoniare al processo per omicidio: un caso clamoroso

Maria De Filippi sarà chiamata a testimoniare su un caso di omicidio: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il caso in questione sarebbe quello di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex fidanzato, calciatore di 27 anni, lo scorso 23 agosto. Pare che proprio la difesa del ragazzo voglia portare la conduttrice sul banco dei testimoni. Il nome della presentatrice - scrive il Corsera - sarebbe spuntato a sorpresa nella lista testi depositata dal difensore dell’imputato per dimostrare che il femminicidio non fosse premeditato.

Il legale del 27enne avrebbe chiesto di sentire la De Filippi sui contatti avuti dal suo assistito con la direzione del programma Uomini e donne fino al 23 agosto 2022, il giorno dell'omicidio. Pare che proprio quel pomeriggio, secondo quanto spiegato dal legale, il calciatore avesse avuto un contatto telefonico con la trasmissione "per dare la disponibilità a partecipare alle preselezioni" come concorrente per la settimana successiva.

Intanto, sulla richiesta di perizia psichiatrica per il giovane, i legali della vittima hanno fatto sapere che - a loro dire - non ci sarebbe "alcun elemento che possa far dubitare della capacità di intendere e di volere dell'imputato, tanto meno della capacità di stare nel processo". Secondo loro, insomma, la richiesta sarebbe infondata. Il 27enne è accusato di omicidio pluriaggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e dalla relazione sentimentale con la vittima.