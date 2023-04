Meteo, Giuliacci: sette giorni di follia, cosa sta per abbattersi sull'Italia

27 aprile 2023 a

a

a

I prossimi sette giorni saranno parecchio instabili in Italia per quel che riguarda le condizioni meteo. Infatti si passerà dal caldo estivo dell'ultimo periodo "a una profonda ciclogenesi, che dovrebbe interessare molte regioni italiane", come scrive il sito di Mario Giuliacci. Niente di positivo sul ponte del 1° Maggio, che probabilmente sarà all'insegna del maltempo.

"Attenzione alle proiezioni": Giuliacci svela il 1°maggio da incubo

Se per alcuni giorni le temperature massime potranno salire anche sopra la media, con tanto di clima mite e giornate limpide, le minime continueranno a essere fredde. "Ci aspettiamo infatti nottetempo valori non distanti dallo 0 (o comunque a cifra singola), mentre nelle ore centrali abbondantemente sopra i 20 gradi - si legge sul sito di Giuliacci -. Addirittura nelle interne siciliane e sarde potrebbero superarsi per un paio di giorni i 30 gradi". La settimana prossima, però, cambia tutto e arriva un ciclone che porterà con se la pioggia.

"Situazione incredibile, 40 gradi ad aprile": meteo-Giuliacci, choc senza precedenti

Per quanto riguarda il ponte del Primo maggio, sia domenica 30 aprile che lunedì 1° maggio saranno due giornate caratterizzate da intenso maltempo. "Sarà un ponte estremamente piovoso per quasi tutte le regioni del Nord e stavolta sembra proprio che quelle nordoccidentali saranno quelle prese maggiormente", spiega il sito. Questa condizione, comunque, aiuterà il deficit idrico di molte regioni italiane dopo un periodo di forte siccità.