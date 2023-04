Meteo, Giuliacci sul 25 aprile: "Fronte freddo di origine polare", ponte rovinato

24 aprile 2023 a

"Una situazione meteorologicamente dinamica continuerà a tenerci compagnia per tutto il ponte del 25 aprile": lo si legge sul sito di Mario Giuliacci in merito alle previsioni dei prossimi giorni. Se da una parte questa instabilità darà un po' di sollievo alle aree più colpite dalla siccità, dall'altra non garantirà affatto il bel tempo. Anzi.

L'instabilità, con fenomeni sparsi e qualche temporale piuttosto intenso, colpirà soprattutto le regioni del Nord Italia. Mentre al Centro-Sud si avranno condizioni più stabili. Ma non è escluso l’insorgere di qualche fenomeno pomeridiano provocato da una depressione in allontanamento. Se nei giorni scorsi il meteo è stato piuttosto variabile, il peggioramento vero e proprio comincerà proprio oggi, lunedì 24 aprile, "quando una vasta depressione sulla Penisola Scandinava spingerà un fronte freddo di origine polare sull’Europa centrale", come si legge sul sito di Giuliacci.

A partire da oggi, dunque, si genererà il "classico ciclone sul mar Tirreno che provocherà una decisa fase temporalesca". Le precipitazioni più intense colpiranno il Nord-Est e parte del Centro-Sud. In quest'ultimo caso ci si aspettano anche vento forte e grandinate. Martedì 25 aprile, poi, ci saranno ancora degli strascichi sui settori dolomitici e sulla Calabria, con qualche rovescio temporalesco. Nel resto del paese invece ritornerà l’alta pressione africana, che porterà con sé l'aumento delle temperature.