Meteo, Giuliacci: "Arriva la conferma". Disastro 1° maggio, tutto rovinato

Il tempo sereno e le temperature estive che stanno caratterizzando gli ultimi giorni potrebbero presto lasciare spazio a un peggioramento intenso. Stando a quanto scrive Elena Rava sul sito di Mario Giuliacci, il primo maggio potrebbe essere rovinato dal maltempo. Le piogge previste però aiuteranno dal punto di vista della siccità, un problema che sta mettendo in grande difficoltà l’Italia ormai da mesi.

“Il quadro meteorologico - sostiene Elena Rava - rimarrà stabile fino al prossimo fine settimana con giornate quasi estive specialmente nel Sud Italia e sulle Isole Maggiori. Non si escludono fenomeni sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica centrale come effetti di correnti atlantiche fresche in passaggio sull’Europa centrale, a nord dell’arco alpino. Dalle prime ore di sabato l’anticiclone subirà un deciso deterioramento dovuto ad un nuovo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa che causerà uno nuovo forte cambiamento”.

La giornata cruciale sarà quella del primo maggio, con l’attesa festa dei lavoratori che probabilmente non sarà il massimo dal punto di vista meteorologico: “Gli accumuli totali da inizio peggioramento potrebbero raggiungere i 150 millimetri nelle zone settentrionali e nei settori tirrenici. Questi fenomeni si estenderanno nelle regioni adriatiche dove si accompagneranno a forti colpi di vento e locali grandinate”.