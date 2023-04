Meteo, in Italia 1° maggio disastroso. Giuliacci: "Tutto confermato"

30 aprile 2023 a

No, secondo l'ultimo bollettino di Mario Giuliacci il meteo non fa sconti all'Italia. "Tutto confermato. Siamo alle porte di una lunga fase piovosa! Finalmente, oseremmo dire, democratica per tutti e soprattutto per le zone più assetate. Domenica 30 Aprile e lunedì 1° Maggio: ecco due giornate caratterizzate da intenso maltempo", spiega il sito di Giuliacci

Nel dettaglio, piogge e temporali oggi, 30 aprile, ma anche il primo maggio. Insomma, scampagnate nel giorno di festa rovinate. Le zone più colpite saranno Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia occidentale, proprio quelle che hanno sofferto più a lungo la siccità. Secondo Giuliacci, però, il maltempo non dovrebbe determinare grosse criticità, eccezion fatta per le zone pedemontane, dove gli accumuli d'acqua potrebbero essere molto corposi.

E ancora, secondo Giuliacci, "pioverà con una certa frequenza anche nei giorni successivi. In particolare, quello che desta molta curiosità è l'arrivo di un fronte decisamente corposo per il weekend tra il 6 e il 7, anche se per ora non possiamo entrare in ulteriori dettagli specifici". Insomma, per previsioni più precise per il prossimo weekend non ci resta che aspettare.