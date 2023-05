Bollo auto, la rivoluzione: ecco quale viene cancellato dal governo

11 maggio 2023 a

a

a

Il Superbollo dell’auto sta per essere finalmente abolito. Se ne parla da anni, ma stavolta questa tassa è davvero destinata a sparire. Attualmente le auto con potenza superiore ai 250 cavalli pagano 20 euro per ogni kw aggiuntivo ai 185: presto tale quota extra verrà eliminata. Inoltre la tassa prevede che l’importo scenda a 12 euro dopo cinque anni dalla prima immatricolazione dell’anno.

Video su questo argomento Bollo auto, pesanti sanzioni in arrivo: cosa fare per salvarsi dalla stangata

Importo che diventa di 6 euro dopo dieci anni e di 3 dopo quindici anni, per poi essere abolito dopo vent’anni. Adesso tutto sta per cambiare: come preannunciato dal viceministro Maurizio Leo, dopo undici anni finalmente si mette mano al Superbollo dell’auto. “Una tassa tanto iniqua quanto inutile - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia - un grande grazie va al governo da parte degli automobilisti italiani per aver compreso come questa supertassa rappresenti un’anomalia”.

Attenzione al 31 dicembre: chi rischia la botta del bollo auto

Sticchi Damiani è quindi molto soddisfatto: “L’unico effetto del Superbollo è quello di distorcere e deprimere il mercato automobilistico nazionale, che annovera, tra l’altro, i più prestigiosi costruttori automobilistici mondiali. La sua abolizione riconsegnerà piena libertà nella produzione e nell’acquisto dell’auto, senza artificiali limitazioni”.La misura potrebbe arrivare nel quadro della riforma fiscale prevista dal ddl delega, per la cui piena attuazione il governo si è dato un orizzonte di due anni.