Meteo, Giuliacci: ribaltone totale sull'Italia, quando arriva il caldo africano

Grosse novità in arrivo sul fronte meteo. Dopo le piogge che hanno piegato il Paese e devastato l'Emilia Romagna, comincia a vedersi un po' di luce in fondo al tunnel. Un vero e proprio ribaltone meteo quello che ci aspetta tra pochi giorni. A rivelarlo su meteogiuliacci.it è il colonnello Mario Giuliacci che spiega in che modo le temperature cresceranno in questa ultima fase di maggio lasciando spazio per i primi di giugno a un vero e proprio caldo estivo: "Il rialzo termico della prossima settimana rappresenterà un primo avvicinamento all'estate, ma per il caldo, in realtà, ci sarà da attendere ancora un po'. Quanto? In base alle odierne proiezioni dei modelli previsionali, gli ultimi giorni di maggio regaleranno un tempo piacevole, in gran parte soleggiato e condito da temperature tipiche di fine primavera. Insomma, almeno per maggio, niente caldo vero. Poi però potrebbe arrivare la svolta!".

Ma ecco le proiezioni: "Le ultime proiezioni mostrano infatti la prima importante risalita sull'Italia dell'Anticiclone Nord-Africano, con il suo carico di bollenti correnti sahariane. quando avverrà tutto ciò? La svolta dovrebbe arrivare per il Ponte del 2 giugno, che quindi promette tanto sole in tutta Italia e soprattutto una decisa impennata delle temperature, destinate a raggiungere diffusamente i 30 gradi, con punte anche di 32-33 gradi ed elevati tassi di umidità: insomma, la prima sortita del caldo afoso di matrice africana". Insomma a quanto pare l'ondata di pioggia e freddo fuori stagione sta per finire.