Meteo, Giuliacci choc: "Italia sotto la palude barica", cosa ci aspetta

Il maltempo continua a imperversare sul nostro Paese. E di fatto in questo quadro a tremare di più è ancora l'Emilia Romagna che deve combattere contro un'ondata di piogge senza precendenti. E lo scenario per i prossimi 10 giorni sarà carico di eventi estremi che fanno alzare il livello di allerta. Saremo intrappolati, come rivela il colonnello Mario Giuliacci su meteogiulicci.it , in una "palude barica" che interesserà il nostro Paese per parecchi giorni: "Le previsioni meteo dei prossimi 10 giorni indicano che l'Italia sarà interessata da una palude barica". Ma cosa è una palude barica? A spiegarlo è lo stesso Giuliacci: "È una particolare configurazione meteo dove il nostro Paese non è interessato né da alte pressioni né da vere e proprie perturbazioni organizzate".

E in questo contesto le condizioni meteo sono del tutto imprevedibili: "Le carte il nostro possesso ci mostrano che sarà un meteo imprevedibile, con improvvisi acquazzoni e temporali. La maggior parte di essi saranno di breve intensità e circoscritta estensione, ma attenzione che tra tanti fenomeni localizzati è possibile che qualcuno sia anche violento. Ovviamente, per nostra fortuna non correremo i rischi che abbiamo corso i giorni scorsi. Solo che non possiamo dire con precisione che questa lunga fase instabile è finita". E a questo punto ecco la prfezia per le prossime due settimane: "Nei prossimi 15 giorni questo tipo di pattern continuerà. Ecco perché maggio chiuderà di sicuro come uno dei periodi più piovosi della storia italiana recente".