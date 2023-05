Meteo, Giuliacci da incubo: "Piogge tutti i giorni sull'Italia", da quando

30 maggio 2023 a

a

a

Il meteo previsto per questo inizio di giugno non è certo dei migliori. Piogge e temporali potrebbero già interessare buona parte della penisola con rovesci sia al nord che al centro-sud. Ma a dare un esatto posizionamento dei rovesci che potrebbero di fatto rovinare questa finestra di inizio estate è il colonnello Mario Giuliacci che sul suo sito meteogiuliacci.it di fatto spiega quali sono gli scenari che ci attendono: "Come sempre accade in questi casi, le aree più a rischio temporale sono le Alpi, gli Appennini e le relative pedemontane. Spesso nel caso alpino molti temporali riescono a sfociare sulle pianure prospicienti nelle vallate e in alta Pianura Padana. Questo può accadere anche sugli Appennini, dove fenomeni temporaleschi arrivano localmente fin sulle coste", spiega Giuliacci.

Poi il colonnello ricorda che in questo moneto l'Italia è sotto una palude barica, nel senso che non si vede all'orizzonte un anticiclone e nemmeno un fronte temporalesco consistente: tutto è imprevedibile e questa condizione di fatto potrebbe dar vita a una serie di precipitazioni rapide e senza preavviso quasi tutti i giorni. Infine la profezia sui prossimi giorni: "Nei prossimi periodi non si intravede una fase meteo di alta pressione diffusa.

Il ponte del 2 giugno? Attenzione alla "rimonta anticiclonica": cosa accadrà

Ecco perché è altamente probabile che questo tipo di pattern vada avanti per diverso tempo. Sembra un un'estate di vecchio stampo, anche se siamo comunque a fine maggio e stiamo per entrare nel mese di giugno. Per adesso il periodo estivo è iniziato tranquillo".