Meteo-Giuliacci, luglio e agosto: "Cosa svelano i modelli". Estate rovinata?

Si avvicina l'estate, in questo inizio di giugno dal tempo ballerino. E Mario Giuliacci, sul suo sito, si spende nelle previsioni meteo dei mesi delle nostre ferie, ovvero luglio e agosto. Ovvio, di certezze ancora non ne abbiamo, ma come spiega il colonnello, le proiezioni ci danno importanti e "curiosi" suggerimenti su quelle che saranno le tendenze.

Si parte da luglio, che secondo Giuliacci "dovrebbe essere caratterizzato da incursioni dell'anticiclone africano con una moderata frequenza ma senza le eccezionalità dell'anno scorso". Insomma, dovrebbe andare meglio rispetto al luglio del 2022 (almeno per i problemi derivanti dalla siccità), poiché lo scorso luglio in Italia fu torrido: nel 2023, clima più temperato e qualche pioggia.

Quindi agosto, che "non dovrebbe essere intenso come l'anno scorso, anche se ricordiamo che nell'estate passata l'ultimo mese estivo fu un po' più clemente rispetto ai primi due". Secondo Giuliacci, insomma, non si vedono i pericoli di una siccità estrema. Anzi, possibile un maggior numero di rovesci e temporali. In sintesi, secondo i modelli previsionali, ci aspetta un'estate senza caldo torrido e con piogge frequenti.