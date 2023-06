Meteo, è allarme: "15 bombe d'acqua e grandinate". Italia travolta: dove e quando

05 giugno 2023 a

"Quindici bombe d'acqua e violente grandinate in 48 ore": colpite diverse città e campagne con allagamenti, frane e danni da Nord a Sud. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database) in riferimento all'ondata di maltempo con allerta arancione in Emilia-Romagna e gialla in 11 regioni.

Non una buona notizia per i raccolti. "La caduta della grandine nelle campagne - sottolinea la Coldiretti - è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro". E ancora: "La grandine colpisce i frutticini proprio nei primi giorni di formazione in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione". Secondo Coldiretti, "siamo di fronte a una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal caldo al maltempo che si abbatte su un territorio fragile per l'abbandono e la cementificazione".

E non migliorano le previsioni del meteo per quel che riguarda i prossimi giorni. Pare infatti che il maltempo andrà avanti per tutta la settimana. All'origine di tutto, come spiega 3BMeteo - circolazioni depressionarie e infiltrazioni fresche provenienti dall'Europa nord orientale. Oggi sono previsti temporali pomeridiani nelle zone interne delle regioni centro settentrionali e in parte anche al Sud, soprattutto in Sicilia.