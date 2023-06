Meteo, Giualiacci: anticiclone africano sull'Italia, temperature choc

11 giugno 2023 a

Arriva l'estate? A quanto pare già da questo weekend il meteo subirà una forte inversione di tendenza e così le piogge dei giorni scorsi ma anche le temperature ballerine delle scorse settimane potrebbero trovar pace nel definitivo debutto del caldo estivo. A dare un'indicazione in questa direzione è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega quali sono gli scenari che ci attendono: "I modelli cominciano ad avere qualche certezza su quando il caldo riuscirà davvero ad imporsi sul nostro paese. Nella giornata di oggi, sabato 10, e soprattutto domani domenica 12 giugno, le temperature sono in deciso aumento e si raggiungeranno anche i 30°C al Sud e nelle due Isole Maggiori.

Si tratta di temperature di 4-5° C sopra la media per metà giugno e sono riconducibili a correnti di aria umida e calda in arrivo dal continente africano, ed esattamente dal deserto del Sahara". Ma quanto durerà la finestra del caldo con l'anticiclone africano?

"Secondo le ultime previsioni per avere la vera fiammata africana bisognerà attendere gli ultimi 10 giorni di giugno, infatti da martedì 20 si avrà una nuova e decisa avanzata dell’anticiclone sub sahariano che porterà un intenso aumento dei valori termici sull’Italia. Si tratterà di una massa di aria calda che farà raggiungere temperature di 35-36°C soprattutto nel Sud e nelle due Isole Maggiori", ha concluso Giuliacci.