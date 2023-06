Meteo, Mario Giulacci: "Sotto la cupola africana", quando arriva un caldo atrice

13 giugno 2023 a

Dopo giorni di forte instabilità in tutta Italia, con temporali pomeridiani e temperature ancora nella media, presto dovremo fare i conti con il caldo estivo. Come riporta il sito di Mario Giuliacci, l'ondata di caldo dovrebbe arrivare prima al Nord, giovedì 14 giugno; poi al Centro, venerdì 15; e infine al Sud, sabato 16. A quel punto tutto il Paese sarà sotto la cupola nord africana.

Sul sito del meteorologo, però, si chiarisce che non si avranno subito 35 gradi. Semplicemente finirà l'instabilità che ha caratterizzato gran parte delle regioni per quasi due mesi. "In primis, il gran caldo dovrebbe colpire le regioni centrali e quelle meridionali del nostro Paese. Più ai margini il Nord, ma comunque sufficientemente per avere 30-32 gradi di massima diffusi per più giorni. Con ciò, ci sarà la cessazione dei numerosissimi temporali che hanno interessato le nostre località oramai da molto tempo", spiegano gli esperti.

Gli unici temporali potrebbero interessare il comparto alpino, dove potrebbero comunque formarsi rovesci e acquazzoni. Meno interessati, invece, gli Appennini. Non si sa quanto durerà questa nuova fase meteorologica. A grandi linee, potrebbe andare avanti per alcuni giorni. Dunque, sembra proprio che l'estate arriverà finalmente anche in Italia.