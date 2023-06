Bologna, lo spot con Benito Mussolini: la sinistra impazzisce

17 giugno 2023 a

Benito Mussolini fa ancora discutere, anche se solo in uno spot, e si grida ancora al pericolo “fascista”. L’altro giorno quando è apparsa la pubblicità stilizzata del Duce sulla facciata di un’azienda è successo il caos. Sono intervenuti i vigili e anche il sindaco. Un imprenditore emiliano ha infatti esposto nella sua proprietà su fronte strada un impianto pubblicitario in cui era inserito oltre al nome dell’azienda, la scritta “Italiano Vero” e l’immagine stilizzata di Mussolini, ovviamente il tutto in modo completamente abusivo in quanto assolutamente non autorizzabile.

«Grazie alla nostra polizia siamo intervenuti subito facendolo rimuovere e sanzionandolo con verbale», così ha denunciato sui social il sindaco di Calderara di Reno, paese alle porte di Bologna, Giampiero Falzone. «Quel cartello rappresenta uno sfregio alla Città ed una vergogna inaccettabile. Calderara di Reno», sottolinea Falzone, «è tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, insignita della croce di guerra al valor militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per l’attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale. La polizia locale ha inoltre «avviato dovuti accertamenti per relazionare il caso all’autorità giudiziaria sull’ipotesi di “apologia di fascismo”».