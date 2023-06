Meteo, Mario Giuliacci: l'incubo di un'estate sotto la pioggia

18 giugno 2023 a

a

a

Ma che estate ci aspetta in questo 2023? A provare ad offrire una risposta ci prova Mario Giuliacci, che propone una approfondita analisi sul suo sito, in cui spiega che "ci sono interessanti novità che arrivano dalle proiezioni dei modelli climatici, quelli che cercano di descrivere la tendenza meteorologica su scala stagionale", rimarca.

Clicca qui per leggere l'articolo completo sul sito di Mario Giuliacci

Si parte dal ruolo di El Nino, anomalia meteo-marina, che però non dovrebbe farsi sentire poiché non era arrivato in Italia già in primavera. Dunque, le proiezioni del Centro Metereologico Europeo: simulazioni che indicano un'estate calda, ma molto meno rovente rispetto al 2022. Il mese più caldo dovrebbe essere agosto, con periodi di caldo-record. Ma luglio dovrebbe risultare sensibilmente meno caldo.

Sabato e domenica da incubo, meteo-Giuliacci: ecco cosa travolgerà l'Italia

Dunque, sul fronte piogge, sono previste correnti più instabili che dovrebbero favorire parecchi temporali, soprattutto al Nord. Insomma, niente siccità come lo scorso anno. "L'estate 2023 promette meno caldo e più piogge rispetto a quella dello scorso anno", conclude Mario Giuliacci.