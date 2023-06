Meteo, Mario Giuliacci: sabato e domenica da incubo, cosa travolgerà l'Italia

16 giugno 2023 a

Manca sempre meno al caldo estivo. La vera svolta arriverà sabato 17 e domenica 18 giugno, quando l’anticiclone africano si allungherà sull’Italia, come si legge sul sito di Mario Giuliacci. In realtà già oggi, venerdì 16 giugno, ci sarà bel tempo su gran parte della nostra penisola grazie all’anticiclone subtropicale che si estenderà verso il Mediterraneo portando le temperature al di sopra delle medie di periodo. Passeremo così dall'instabilità della primavera al caldo africano.

"Sotto la cupola africana", meteo-Giuliacci: ecco quando arriva un caldo atroce

"Da sabato 17 giugno inizieremo a percepire la svolta grazie ad una decisa spinta dell’alta pressione africana verso nord - spiega il sito del meteorologo -. Questa è la tipica configurazione meteo che fa vivere un’intensa ondata di caldo". Le masse di aria calda arriveranno dal Sahara e contribuiranno a spingere in alto i valori termici, con temperature di 7/8 gradi superiori alla media.

"Arriva l'anticiclone africano": Giuliacci, quanto l'Italia sarà bollente

Per quanto riguarda la giornata di domenica 18 giugno, si registreranno temperature massime che potrebbero toccare anche i 35 gradi su Sicilia e Sardegna. In alcune zone interne si raggiungeranno addirittura i 40 gradi. Mentre sul resto del territorio le massime si aggireranno intorno ai 30-32 gradi. Sarà questa, insomma, la prima vera ondata di caldo di quest'anno in Italia, dopo una primavera che invece ha portato con sé soprattutto pioggia e instabilità.