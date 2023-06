Meteo, Giuliacci da incubo: bomba di piogge sull'Italia, ecco quando

19 giugno 2023 a

L'estate che si è appena aperta ci riserverà parecchie sorprese. Dopo un periodo del tutto instabile con rovesci e temporali, adesso potrebbe arrivare una fase di stabilità con sole e temperature davvero roventi. Ma attenzione, qui arriva la nota dolente. Queste giornate di sole si alterneranno con forti rovesci e numerosi temporali.



A rivelarlo è su meteogiuliacci.it, il colonnello Mario Giuliacci che fa un'analisi molto precisa di quello che potrebbe accadere a breve: "Sarà un’estate calda ma decisamente meno rovente di quella dello scorso anno. In particolare il mese più caldo dovrebbe essere agosto, quando sono probabili dei periodi davvero roventi, da nord a sud, in gran parte d’Italia. Luglio, in base a queste proiezioni, dovrebbe risultare al contrario sensibilmente meno bollente rispetto all’anno scorso, caratterizzato da temperature tipicamente estive ma con picchi più contenuti rispetto al 2022. Insomma, un caldo meno intenso dello scorso anno".

E ora arriva la profezia sulle piogge che potrebbero rovinare le vacanze di parecchi italiani: "Le indicazioni che arrivano dai modelli stagionali suggeriscono che no, anche sul fronte delle piogge questa stagione estiva si distinguerà in modo evidente da quella passata! Le proiezioni dei modelli descrivono una situazione in cui le fasi di tempo stabile e soleggiato si alterneranno, con una certa frequenza, a brevi periodi in cui l’infiltrazione di correnti relativamente più instabili favorirà la formazione di numerosi temporali, soprattutto al Nord, e in ogni caso anche durante le giornate in prevalenza soleggiate ci sarà spesso occasione per dei temporali di calore che si svilupperanno qua e là soprattutto sulle zone montuose". Insomma fate attenzione nel pianificare le vostre ferie, in alcune zone le piogge saranno più intense e più frequenti. La bomba di pioggia dunque è sempre dietro l'angolo.