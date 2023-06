Luciana Littizzetto? Scandalo a scuola: i ragazzi che spararono alla prof...

22 giugno 2023 a

Avevano sparato pallini di gomma contro la professoressa ed erano stati difesi in tv da Luciana Littizzetto e ora sono stati promossi con nove in condotta e otto in tutte le materie. Il caso era scoppiato in una scuola di Rovigo e il video aveva fatto il giro dei social. I due studenti "(sui cinque minori coinvolti) non dovranno ripetere l’anno…", si legge sul Corriere della Sera. "Gli avvocati che rappresentano la professoressa Maria Cristina Finatti, ora assicurano che la docente è pronta a mandare una lettera al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per quello che ritiene uno schiaffo morale dopo il danno subito…".

L'aggressione andò in scena all'Itis Viola Marchesini nell'ottobre scorso, quando la professoressa di Scienze Finatti, di 61 anni, finì nel mirino dei due ragazzi. "Abbiamo sentito la professoressa Finatti e si è detta delusissima per le promozioni visto quanto accaduto a inizio anno", dice al Corriere l’avvocato Tosca Sambinello, "è rimasta inoltre mortificata del fatto che alla scuola di Abbiategrasso sia stato bocciato l’alunno che accoltellò una professoressa mentre a Rovigo tutto è filato liscio come nulla fosse. Due pesi e due misure, ma i princìpi e i valori della scuola, si è chiesta la nostra cliente, non dovrebbero essere sempre gli stessi?".

Luciana Littizzetto, all'epoca dei fatti, durante un collegamento a Radio Deejay aveva difeso gli alunni: "Il gesto è assurdo e violento, però la gestione della professoressa non so se è stata utile. Ho riflettuto su quanto sono cambiati i tempi da quando insegnavo io. Ho insegnato per 9 anni e nessuno mi ha mai sparato", aveva detto la comica. "C'erano delle classi particolarmente turbolente, tiravano gessetti, ma non ho mai pensato di denunciare, scrivere ai giornali. Era una faccenda mia e della scuola e mi dicevo: o imparo a gestire le classi difficili o è meglio che cambi mestiere". E ancora: "Questo ci deve far riflettere. Sicuramente la docente non è riuscita a entrare in sintonia con gli studenti, scatenando questa aggressività, assolutamente da punire. Il bullizzare i professori c’è sempre stato, più il professore è debole e più questo saltava fuori. All’inizio anch’io ho fatto fatica. Poi mi sono chiesta: voglio fare questo mestiere? Sì, e allora devo fare io, devo conquistarli. All’epoca insegnavo musica".