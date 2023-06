Matteo Di Pietro, ai domiciliari lo youtuber dei TheBorderline

23 giugno 2023 a

Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber 20enne alla guida del suv Lamborghini che lo scorso 14 giugno è rimasto coinvolto nell'incidente di Casal Paolocco in cui ha perso la vita Manuel Proietti, 5 anni. Il bimbo era a bordo della Smart coinvolta nello scontro insieme alla madre e alla sorellina di 4 anni. Dai test effettuati dopo l'incidente era emerso che il 20enne era positivo ai cannabinoidi al momento dell'impatto. In auto con lui gli altri youtuber del gruppo TheBorderline: insieme stavano svolgendo una "challenge", una sfida nella quale sarebbero dovuti restare per 50 ore consecutive a bordo di una Lamborghini Urus. Nei giorni scorsi la notizia che Di Pietro avesse lasciato l’Italia era stata ventilata da un residente di Casal Palocco. Ma oggi l’avvocato dello youtuber smentisce categoricamente che il suo assistito sia all’estero. “È una fake news, assolutamente falso".

Nel frattempo, su quanto avvenuto a Casal Palocco la procura di Roma avrebbe richiesto diverse consulenze: la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'analisi dei cellulari delle persone a bordo dell'auto. Gli inquirenti, infatti, vorrebbero capire se sui telefoni ci siano video, foto o informazioni utili alle indagini. Una verifica di cui ci sarebbe bisogno soprattutto alla luce del fatto che gli youtuber sarebbero stati impegnati in una sfida da postare sui social quando è avvenuto l'incidente.

Preferisce non dire nulla la famiglia di Di Pietro. "Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di una famiglia che ha perso un figlio. Ci sentiamo profondamente addolorati e distrutti per quanto accaduto. Non ci daremo mai pace": lo ha fatto sapere, tramite il legale, la famiglia del 20enne, ora indagato per omicidio stradale.