Scontrino choc per due bottigliette d'acqua: scoppia lo scandalo

24 giugno 2023 a

a

a

Uno scontrino choc quello cui si è trovato davanti un ciclista di Milano in gita al lago di Como. "Giro in centro in bici con pausa caffè a Como centro…e lo scontrino di Dubai”, ha denunciato l'uomo. Che ha raccontato come si sia trovato a pagare cifre spropositate in piazza Cavour: "5 euro un caffè, 16 euro due bottigliette d’acqua da mezzo litro, un succo di frutta all’ananas sempre a 8 euro. Conto finale, quasi 30 euro. Non ci volevo credere”.

I prezzi erano esposti sul menu, ma il ciclista ha comunque confessato di non essersi mai trovato in situazioni dele genere, con questo tipo di prezzi al bar. In molti hanno commentato quanto avvenuto. Tra di loro anche il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, che a Como Zero ha detto: “La più fastidiosa difesa è la presunta giustificazione del listino prezzi esposto. Non esiste giustificazione per far pagare 8 euro una bottiglietta da mezzo litro d’acqua. Anzi, dico di più: così si getta discredito sull’intera città, a partire dai tanti esercenti che non se ne approfittano ma che poi finiscono loro malgrado nel calderone senza colpa”.