Napoli, "divieto di attracco". Clamoroso: chi c'è sullo yacht extra-lusso

25 giugno 2023 a

a

a

Divieto di attracco per Bernard Arnault, uno degli uomini più ricchi del mondo. Accade a Napoli, che ha respinto lo yacht del multimiliardario imprenditore francese della moda, CEO del colosso LVMH (che raggruppa brand come Louis Vuitton e Dior). Motivo? Il Symphony, lo scafo extralusso su cui sta trascorrendo le vacanze nel Tirreno, è lungo 101 metri e dunque supera il limite di 75 metri di lunghezza di sicurezza per le imbarcazioni imposto dal nuovo regolamento della Capitaneria di Porto, introdotto quest'anno. Le imbarcazioni che lo superano non possono attraccare al porto di Mergellina, e non importa quanto potenti o ricchi possano essere i proprietari o gli ospiti.

Arnault, il miliardario che ci fa le eco-prediche? Il suo yacht... la foto dello scandalo | Guarda

Arnault, secondo la "Bibbia" dell'altissima finanza Forbes il secondo uomo più ricco del pianeta con un patrimonio di 220 miliardi di dollari e spiccioli (in portafoglio ha anche Bulgari, Fendi, Givenchy, Tiffany, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, marchi del Gotha della bella vita), è rimasto così con un palmo di maso e ha potuto ammirare la meravigliosa costiera partenopea solo a distanza di sicurezza, al largo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ricevuto un secco (e inatteso, immaginiamo) "no" dalla Capitaneria di Porto di Napoli, Arnault e il suo Symphony hanno dovuto fare marcia indietro.