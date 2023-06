Meteo Giuliacci, "con l'anticiclone delle Azzorre...". Quando cambia tutto (e chi gode) 

25 giugno 2023 a

Che clima ci aspetta nei prossimi sette giorni? Se da una parte ci sarà una nuova fase calda, anche se meno marcata rispetto a quella passata; dall'altra invece arriveranno nuovi temporali, in qualche caso anche violenti. I rovesci, però, come spiega il sito di Mario Giuliacci, dureranno al massimo due o tre giorni.

L'ultima settimana di giugno, in particolare, sarà caratterizzata da un anticiclone di matrice ibrida: "Dapprima delle Azzorre, ma poi con contributi africani da sud-ovest", si legge sul sito del noto meteorologo. Le temperature potranno risultare spesso oltre i 30 gradi, ma in un contesto comunque più sopportabile. Di nuovo, poi, cambia tutto nel fine settimana che dà il via al mese di luglio. Pur essendo le stime non del tutto precise, è probabile infatti che tra l'1 e il 2 luglio ci siano temporali piuttosto diffusi, con tanto di calo termico e temperature che in qualche caso andranno addirittura al di sotto della media stagionale.

Possiamo dire, dunque, che si chiude oggi, domenica 25 giugno, la prima ondata di calore di quest'anno: l’Anticiclone Africano si ritira verso sud. Il clima stabile e soleggiato dell'inizio della prossima settimana, invece, sarà dovuto principalmente all’espansione da ovest dell’Anticiclone delle Azzorre, con temperature in rialzo ma senza eccessi.