Spotorno, parcheggia sull'aiuola: 426 euro di multa e la decurtazione di 20 punti

04 luglio 2023 a

a

a

Le aiuole sono importanti a Savona, guai calpestarle. E per chi ci parcheggia sopra, ancora peggio. A Spotorno un automobilista è stato raggiunto da una maxi-multa: ben 426 euro e la decurtazione di 20 punti dalla patente. A incastrarlo le telecamere di videosorveglianza del Comune che hanno permesso agli agenti della Polizia Locale di vedere tutta la serie di manovre fatte dal guidatore per poter posteggiare sull'aiuola.

38mila euro di multa al preside che rottama i banchi a rotelle: una follia tutta italiana

"Una delle 'novità' dell'estate 2023 - spiega il sindaco Mattia Fiorini -, di cui avremmo fatto volentieri a meno, è senz'altro la sosta sulle aiuole di cui è complice il grande afflusso nei weekend ma soprattutto la maleducazione di alcuni". Ma non basta, perché il primo cittadini conferma che "inseriremo nel regolamento di polizia urbana una apposita ulteriore sanzione da 300 euro in modo che le aiuole e le aree pedonali possano rimanere tali".

Multa da 121mila euro per 30 km/h oltre il limite: uno-choc, come ci si è arrivati

Ma questa non è l'unica sanzione che ha fatto parlare. Solo qualche settimana fa un pensionato di Monza ha personalmente sistemato un'insolita buca sulle strisce pedonali tra via Monte Santo e via Trieste. Risultato? Una multa da 882 euro e l'indignazione dei tanti residenti con l'amministrazione di Barlassina che ha recapitato al signore una sanzione solo per aver provveduto a fare quello che lei non ha concluso.