Meteo, la bomba di Giuliacci: quando l'Italia sarà investita dalle piogge

Non arrivano buone notizie per il meteo estivo. I mesi di luglio e agosto restano piuttosto incerti e con un rischio alto di precipitazioni. Il nubifragio che si è abbattuto su Milano la scorsa notte rivela quanto siano davvero instabili le condizioni meteo.

E a offrire un quadro completo sul mese di luglio e su quello di agosto ci pensa, come sempre, il colonnello Mario Giuliacci, che sul suo sito meteogiuliacci.it traccia una tendenza per le prossime settimane: "Luglio è iniziato sotto frescura e precipitazioni piuttosto irregolari ma anche violente. Le cronache meteo sono state piuttosto impietose in questi giorni e hanno rimarcato il fatto che basta un debole flusso occidentale Atlantico per scatenare violenti temporali. Raffiche di vento furiose, nubifragi ed estese grandinate hanno interessato un po' tutto Settentrione, con un leggero sconfinamento anche al Centro Italia.

Sempre ai margini il Meridione, in questi casi protetto dall'anticiclone da sud. Questo mese continuerà sotto una forte ondata di caldo che dovrebbe coinvolgere tutti, mentre per vedere la sua fine bisognerà aspettare i prossimi periodi. È altamente probabile che sia un mese caldo e con veloci ma violenti impulsi temporaleschi. Insomma un mese con fenomenologia piuttosto severa". E agosto? Anche in questo caso ci saranno finestre temporalesche che porteranno frescura sul Paese. I temporali saranno rapidi e intensi. Ma di fatto va sottolineato che nel complesso, come ricorda lo stesso Giuliacci, questa estate sarà meno afosa o infernale rispetto a quella del 2022.