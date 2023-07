Meteo, dramma-Cerbero in Italia: "Danni agli organi vitali e al cervello"

10 luglio 2023 a

Con temperature oltre i 40 gradi in tutta Italia, che potrebbero arrivare fino ai 48 in Sardegna, le raccomandazioni di usare accorgimenti per evitare di esporsi alle ondate di calore potrebbero sembrare superflue: tutti sanno che non si deve uscire nelle ore centrali, che si deve bere molto, che si deve mangiare frutta e verdura. Gli esperti però lanciano l'allarme: con queste temperature i "fragili" - anziani, bambini e persone con patologie preesistenti - devono stare molto attenti perché sono possibili "danni a organi vitali e cervello", mettono in allarme dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) parlando anche di colpi di calore e congestioni.

Non è un caso che i meteorologi abbiano ribattezzato l'anticiclone africano oggi farà il suo ingesso nel nostro Paese Cerbero: "Il nome fa riferimento alla figura mitologica raffigurante un cane-mostro a tre teste, posto da Dante a guardia degli inferi", spiega il meteorologo Stefano Rossi su il Meteo. it. "Metaforicamente le tre teste stanno a indicare le tre principali fasce climatiche in cui si dividerà l'Italia". Già da oggi i pronostici, si legge su La Stampa, attestano a 37-38 gradi le temperature attese nella Pianura Padana e nelle grandi città come Roma e Firenze, mentre entro mercoledì le colonnine dei termometri potrebbero toccare o addirittura superare i 40 gradi sulle isole.

Saranno in particolare i valori termici diurni ad aumentare ulteriormente: secondo gli studiosi del clima si potrebbero toccare i 47-48 gradi in Sardegna e i 45 gradi in Sicilia. Giornate bollenti, quindi, e notti "tropicali", che nella terminologia dei meteorologi sono quelle durante le quali le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi: "Avremo umidità alle stelle e valori che non scenderanno mai più giù dei 22/23°C su gran parte del Paese", conclude Rossi.