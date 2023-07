Meteo, caldo-killer: "Da due a otto", la situazione precipita?

10 luglio 2023 a

Roma e Rieti sono contrassegnate con un bollino rosso, quello che segnala il grado di criticità maggiore in relazione alle ondate di calore. Ma il ministero della Salute avverta che già da domani altre città diventeranno incandescenti: Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Torino. Resteranno così fino a mercoledì. Ma cosa vuol dire vivere in una città da bollino rosso? Il livello 3 (rosso), indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Sul sito del ministero è possibile consultare le indicazioni e le buone norme da adottare nei momenti di maggiore criticità. Tra questi, evitare le zone particolarmente trafficate e le uscite nelle ore più calde della giornata, evitare l'attività fisica intensa all'aperto, frequentare luoghi pubblici climatizzati per trovare refrigerio, e un occhio all'alimentazione.

Oggi, sempre secondo il bollettino sulle ondate di caldo del ministero della Salute però ci sono anche 11 città da bollino arancione, che segnala il massimo pericolo per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche. Tutti con bollino giallo (stato di pre-allerta caldo) gli altri centri urbani, tranne Bari e Reggio Calabria che restano in 'verde', che certifica l'assenza di rischio. Domani sono sei le città indicate col colore arancione e mercoledì quattro, Genova e Napoli sono le uniche 'verdi'.