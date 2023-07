Riccione, due magrebini fingono un malore: l'ambulanza per andare al mare

11 luglio 2023 a

La sfida era quella di arrivare a Riccione a bordo di un'ambulanza. Una sfida per raccogliere like e visualizzazioni su TikTok, costi quel che costi. Anche una denuncia penale per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Che puntualmente è arrivata. Protagonisti di questa bravata sono due ventenni magrebini che hanno chiamato al 118 chiedendo soccorso. "Il mio amico è svenuto, presto, correte”, ha detto uno dei giovani al telefono con la centrale operativa facendo scattare l'intervento sanitario.

Mentre aspettavano l'arrivo dell'ambulanza i due tiktoker si sono ripresi in un video postato sul social. "Ragazzi, qua siamo sperduti in campagna e ora risolviamo la situazione", si sente all’inizio del video e poi si vedono le immagini dell’arrivo dei soccorsi. Un po’ prima i ragazzi se la ridono e commentano: "Viene l’ambulanza a prenderci, e chi c’ha voglia di tornare a piedi a Riccione". Ora sono denunciati penalmente, ma che importa: il video ha totalizzato ben 50mila visualizzazioni in ventidue ore e circa 8mila like, oltre a centinaia di condivisioni.