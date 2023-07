Puglia, si presentano in spiaggia così? 500 euro di multa: esplode il caso

14 luglio 2023 a

Un semplice ombrellone? No, si sono presentati in spiaggia con una maxi tenda bianca che ha fatto infuriare gli altri bagnanti. È successo a Manduria, nel Tarantino. Le foto hanno fatto il giro dei social in pochissimo tempo. E a quel punto sono scattati i controlli: dopo l’intervento della Polizia municipale e dei carabinieri, la struttura è stata rimossa. Ai proprietari – si tratterebbe di una famiglia del Barese – sarebbe stato intimato lo sgombero dell’area con una multa di 500 euro, come si legge su Repubblica.

Il maxi-gazebo sembrava una vera casa: circa trenta metri quadri con altre tende più piccole intorno. Una struttura da giardino, insomma. Il tratto di spiaggia occupato, però, si trova in una zona di pregio naturale in cui, nel tempo, sono state diramate ordinanze e divieti per il rispetto dell’ambiente. Non avrebbero aiutato, poi, le dimensioni della tenda. Tra le segnalazioni, quella della pagina dell’associazione “Azione Messapica”, in cui sono state pubblicate anche le foto.

“Tutti a rispettare divieti, ztl, parcheggi, tasse, orpelli, controlli. Poi arrivano e non rispettano nulla, sporcano ogni cosa, occupano abusivamente l'intera spiaggia e...lasceranno quintali di rifiuti dove meglio preferiranno (un cestino, un angolo di spiaggia o la campagna)”: questo quanto si legge nel post dell’associazione. Infine, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, un ringraziamento per l’azione “a difesa del territorio e del patrimonio di tutti. Grazie all’aiuto di tutti è possibile difendere il territorio”.