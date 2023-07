Meteo, Giuliacci e l'incubo sull'Italia: "Basta uno spiffero", cosa ci aspetta

14 luglio 2023 a

Il meteo è in continua evoluzione. Nubifragi si alternano al caldo asfissiante e questa estate, va detto, è del tutto imprevedibile. E così bisogna guardare con l'orizzonte corto alle previsioni. In un solo weekend può cambiare tutto e passare da temperature di fuoco a un drastico calo che fa riaffiorare il freddo.

E a offrire un quadro chiaro per questo weekend che è appena iniziato è il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it : "La situazione è molto precaria perché l'energia in gioco è davvero tanta. Basta uno spiffero freddo che valica le Alpi per provocare disastri. Ne abbiamo già visto un esempio e le cronache meteo sono piene di fenomenologia violenta. Purtroppo giungono notizie cattive, ci vuole dire addirittura pessime. Il break temporalesco dura fino a Venerdì 14, poi dopo ritorna il caldo davvero molto intenso, anche per le regioni settentrionali".

E il caldo? Occhio a cosa accadrà da domani: "L'onda calda impressionante che sta interessando l'Italia ormai da alcuni giorni sarà solleticata da alcuni refoli freddi in arrivo da nord ovest. Sono proprio queste ultime regioni a godere di un po' di refrigerio, mentre tutte le altre praticamente non sentono nulla. Il caldo rimane e rimarrà imperterrito, ma riuscirà ad avvolgere anche le zone alpine a cominciare da Sabato 15". Insomma l'Italia sarà divisa a zone, alcune regioni resteranno nella morsa del caldo asfissiante, altre invece avranno un po' di fresco.

