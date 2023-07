Silvio Berlusconi, terzo sfregio a Milano: quella vergognosa scritta

14 luglio 2023 a

a

a

Anche il terzo murales che ritrae Silvio Berlusconi in via Volturno a Milano è stato vandalizzato. In sole 48 ore è apparsa infatti la scritta "Pregiudicato" sulla targa toponomastica che il Cavaliere ha sottobraccio nell’ultima opera realizzata dall’artista aleXsandro Palombo apparsa ad un mese esatto dalla scomparsa del Cavaliere.

Le opere di Palombo con Silvio Berlusconi hanno generato dibattito e riflessione, e l’artista non si è arreso e ha sempre reagito con nuove opere fin dalla prima rimozione e dopo ogni vandalizzazione. "I gesti offensivi - si legge in una nota - non rispecchiano il sentire collettivo che si respira tra la gente del quartiere Isola che al contrario rivendica l’operato dell’artista e il suo spirito di libertà che tende alla coesione".

Sono moltissime le persone che in questi giorni stanno facendo sentire la loro vicinanza a Palombo, anche su quei canali social che raggruppano gli iscritti di un quartiere che da sempre ha la sua connotazione a sinistra: dal 1964 al 2004 infatti via Volturno ha ospitato la sede storica milanese del Partito comunista, poi Pds e infine i Ds. Prevale il sentimento positivo contro ogni censura e a sostegno dell’arte e della libertà di espressione, sono molti i commenti di coloro che apprezzano lo spirito dei murales e il ritratto del Cavaliere nello stile pop e provocatorio che da sempre caratterizza l’arte di Palombo.