Milano, tunisino si filma mentre scappa in auto dalla polizia: il video della fuga

Era stato controllato dagli agenti della Polizia locale in viale Monza a Milano ed era risultato negativo all'assunzione di alcol e droga. L'uomo, però, un 24enne tunisino , è ripartito con la sua auto a noleggio, ha affiancato la pattuglia proferendo frasi incomprensibili e ha accelerato facendo manovre pericolose e bruciando anche un semaforo. L'inseguimento è durato oltre 10 minuti e gli agenti della Locale, dopo aver sentito il pm di turno e dopo aver visionato le telecamere delle pattuglie e quelle che lui stesso aveva registrato, l'hanno arrestato per resistenza a pubblico immagini. L'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di firma .

Il 24enne ha poi postato il video della sua fuga a dalla polizia sui social. Nel filmato ricondiviso dall'account Welcome to Favelas , si sente il tunisino esclamare: " Fancul*** alle sirene , siamo a Milano. La felicità e coi soldi. Ci sono dietro questi sbirri del cazz*** e io non ho più benzina".