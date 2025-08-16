Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Milano, tunisino si filma mentre scappa in auto dalla polizia: il video della fuga

sabato 16 agosto 2025
Milano, tunisino si filma mentre scappa in auto dalla polizia: il video della fuga

2' di lettura

Era stato controllato dagli agenti della Polizia locale in viale Monza a Milano ed era risultato negativo all'assunzione di alcol e droga. L'uomo, però, un 24enne tunisino, è ripartito con la sua auto a noleggio, ha affiancato la pattuglia proferendo frasi incomprensibili e ha accelerato facendo manovre pericolose e bruciando anche un semaforo. L'inseguimento è durato oltre 10 minuti e gli agenti della Locale, dopo aver sentito il pm di turno e dopo aver visionato le telecamere delle pattuglie e quelle che lui stesso aveva registrato, l'hanno arrestato per resistenza a pubblico immagini. L'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di firma .

Il 24enne ha poi postato il video della sua fuga a dalla polizia sui social. Nel filmato ricondiviso dall'account Welcome to Favelas, si sente il tunisino esclamare: "Fancul*** alle sirene, siamo a Milano. La felicità e coi soldi. Ci sono dietro questi sbirri del cazz*** e io non ho più benzina". 

Trentino, fugge all'alt in Bmw e rischia di investire l'agente: denunciato 15enne

Un ragazzo di appena 15 anni si è messo alla guida di una Bmw, ha sorpassato una serie di macchine e poi ha '...

Sotto al video della sua fuga dalla polizia, sono comparsi commenti di utenti indignati: "Potrebbe prendere sotto una famiglia, una qualsiasi persona e ucciderla, poi però se gli sbirri nel tentativo di fermarlo lo tamponano, e involontariamente e sfortunatamente lo uccidono vedi che è colpa degli sbirri", "Scappare e si filma? E se investiva qualcuno? Gentaglia che va rimandata a casa loro", "Tanto non gli faranno nulla, commissariato qualche ora e fuori".

Il provvedimento Milano, investita e uccisa dai baby rom: divieto di espatrio per i tre minori

Subito identificato Trentino, fugge all'alt in Bmw e rischia di investire l'agente: denunciato 15enne

Tragedia a Milano Milano, uccide il compagno malato e confessa: "Non ce la facevo più"

tagmilanoaltcarabinieri

Il provvedimento Milano, investita e uccisa dai baby rom: divieto di espatrio per i tre minori

Subito identificato Trentino, fugge all'alt in Bmw e rischia di investire l'agente: denunciato 15enne

Tragedia a Milano Milano, uccide il compagno malato e confessa: "Non ce la facevo più"

ti potrebbero interessare

3072x2111

Milano, investita e uccisa dai baby rom: divieto di espatrio per i tre minori

3072x1999

Trentino, fugge all'alt in Bmw e rischia di investire l'agente: denunciato 15enne

3072x2048

Milano, uccide il compagno malato e confessa: "Non ce la facevo più"

300x168

Solita ipocrisia: pensano solo ai bimbi nomadi e dimenticano Cecilia De Astis, la vera vittima

Daniele Capezzone