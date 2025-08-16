Milano, uccide il compagno malato e confessa: "Non ce la facevo più"

Uccide il compagno malato e poi chiama il 112 in preda alla disperazione: "Non ce la facevo più": la tragedia è avvenuta nella notte di Ferragosto in zona Corvetto a Milano. Una donna di 64 anni avrebbe ucciso il compagno malato 73enne, originario di Napoli. Prima lo avrebbe colpito mentre dormiva con diverse coltellate e poi lo avrebbe soffocato con un cuscino. A quel punto sarebbe uscita di casa e avrebbe chiamato il 112. "Venite, l'ho ucciso, non ce la facevo più", avrebbe detto. Questa la ricostruzione riportata da Il Giorno.

Gli agenti della Squadra Mobile sono giunti sul posto e, saliti nell'appartamento della coppia, al secondo piano di un palazzo, hanno trovato l'uomo senza vita nel letto. La donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio. Il 73enne, ex edicolante, conviveva con la donna da oltre quarant'anni. I due, però, non si erano mai sposati. L'uomo era stato colpito da diversi ictus e negli ultimi mesi si era aggravato ulteriormente, tanto da avere necessità di continua assistenza. "Non riuscivo più a prendermi cura di lui", avrebbe detto la 64enne in lacrime al pm di turno Maria Cristina Ria e agli investigatori dell’Ufficio prevenzione generale di via Fatebenefratelli durante l'interrogatorio.