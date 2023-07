Meteo Giuliacci, "sfondato il muro dei 50 gradi": inferno-Italia

17 luglio 2023 a

a

a

Il caldo si fa sentire in tutta Italia. Quella che si apre con lunedì 17 luglio sarà una settimana decisamente bollente. Parola dei meteorologi di Mario Giuliacci. Per gli esperti, infatti, le previsioni meteo descrivono una situazione dominata dal rovente Anticiclone Nord-Africano, con una massa d'aria di origine sahariana. Nei prossimi giorni assisteremo a un prorogarsi dell'aria calda che dalla Sicilia e alla Sardegna passerà a tutto il Sud. "La prima parte della nuova settimana - si legge - sarà quindi caratterizzata da temperature quasi dappertutto oltre 30 gradi, nelle zone interne del Centro-Sud e nelle Isole Maggiori anche diffusamente al di sopra dei 34 gradi".

"Arrivano i 50 gradi": Giuliacci svela l'inferno, dove sarà impossibile uscire di casa

Le punte più alte? In alcune regioni potrebbe davvero essere l'occasione per battere dei record storici: al Centro, e ancor più al Sud e nelle Isole, le temperature in effetti raggiungeranno valori particolarmente elevati, specie tra martedì 18 e mercoledì 19. Ma di che temperature stiamo parlando? In base alle odierne proiezioni dei modelli previsionali, è molto probabile che in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna si oltrepassino i 40 gradi, con punte di caldo record.

"Cosa accadrà fra 7 giorni".Meteo, la profezia-incubo di Giuliacci: pessime novità

In ogni caso, tranquillizzano i meteorologi, è escluso che si possano raggiungere i 50 gradi. I picchi di caldo più intenso si toccheranno nell'interno di Sicilia e Sardegna, dove sono probabili punte fino a 45-46 gradi. Diverso discorso per le temperature percepite, che in effetti potrebbero localmente sfondare il muro dei 50 gradi.