Meteo, arriva Hot Storm: Italia nelle tempesta del caldo, ecco quando

16 luglio 2023 a

a

a

Il caldo non concede tregua all’Italia. Anzi, i prossimi giorni si annunciano ancora più infuocati e di conseguenza aumentano le città segnate dal bollino rosso, in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Secondo il bollettino del ministero della Salute, l’allerta di livello 3, la più elevata, che oggi interessa 15 città, domani ne riguarderà una in più: a Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia e Messina domani si aggiunge anche Palermo.

Nessuna città sarà in verde (pari a rischio 0): Napoli e Torino saranno quelle in giallo (rischio 1). In ulteriore crescita anche le temperature. Ma a preoccupare di più sono le previsioni di Antonio Sanò del meteo.it che su Repubblica traccia uno scenario da incubo proprio sul fronte delle temperature della prossima settimana annunciando l'arrivo di un hot storm, una tempesta di caldo e un'ondata di notti tropicali con temperature minime tra i 20 e i 24 gradi: "Da oggi inizia la settimana di Caronte, il potente anticiclone africano che, come il guardiano infernale dantesco, ci traghetterà nel cuore dell’estate. Con Caronte prenderà via un’autentica “hot storm”; una tempesta di calore eccezionale", spiega Sanò. Infine aggiunge: "Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°C. Attenzione che nelle città più grandi ed urbanizzate il fenomeno del rilascio del calore accumulato da strade ed edifici potrebbe portare ad avere fino ad oltre 30°C fin quasi mezzanotte".