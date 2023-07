Veneto, grandine come palline da tennis: 110 feriti, foto impressionanti

20 luglio 2023 a

Il caldo-record. Ma anche fenomeni metereologici estremi. E il Veneto ora deve fare i conti con questi ultimi. Infatti, un repentino abbassamento delle temperature ha causato nel Nordest violenti temporali e impressionanti grandinate.

Come detto, colpito in particolare il Veneto: si registrano oltre 110 feriti a causa degli enormi chicchi di grandine, per le cadute, e per le rotture dei vetri causate da quelle che erano vere e proprie "bombe" cadute dal cielo. A Verona danni alla linea telefonica del 118. Il tutto mentre al Sud e anche in gran parte del Nord e del Centro le temperature restano a livelli elevatissimi.

Grandine anche nel Mantovano, in Lombardia. Le zone più colpite nel Veneto il Trevigiano e il Padovano. I chicchi avevano dimensioni di palline da golf ma anche da tennis, arrivando a misurare 10-12 centimetri di diametro. Il tutto accompagnato da violentissime raffiche di vento, tempeste di fulmini e tuoni assordanti.

Grandinate simili, spiegano gli esperti, sono determinate dallo scontro tra l'aria caldissima presente sull'Italia e, in particolare, nel Catino Padano, e le infiltrazioni più fresche atlantiche in quota, le quali hanno iniziato a toccare il Nord.

Le previsioni meteo indicano ulteriori fasi di instabilità in Veneto, con violenti rovesci e temporali sparsi che colpiranno prima le zone di montagna, dunque la pianura, il tutto almeno fino a sabato. Da domenica, aumento della pressione e le temperature che torneranno a salire.

Quello che è successo in #veneto non è maltempo. Stiamo parlando di #grandine grossa come palle da tennis, di #CambiamentoClimatico. Magari auto e proprietà distrutte aiuteranno a far aprire gli occhi perché raccolti e boschi rovinati non bastano. Il tempo sta finendo. pic.twitter.com/I6iKPl9vcr — Irene Bugelli (@BugelliIrene) July 20, 2023