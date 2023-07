Mestre, lo fanno in pieno giorno a bordo strada: non sfila neppure il casco

20 luglio 2023 a

Scandalo e degrado a Mestre, alle porte di Venezia. Già, perché una coppia infatti ha deciso di... farlo in pubblico, davanti a tutti. Proprio quello: distesi su una fioriera. E, incredibile ma vero, l'uomo - travolto dalla passione - non si è neppure sfilato il casco che indossava, il tutto mentre le auto viaggiavano al fianco dei due, imbattendosi in una scena raccapricciante.

I fatti sono avvenuti in via Trento, nei pressi del Bicipark e a pochi metri dalla stazione. Insomma, uno spettacolo a luci rosse a bordo strada, uno "show" che ha sconvolto e scandalizzato anche i condomini degli stabili adiacenti.

La notizia viene rilanciata dal Gazzettino, che denuncia il degrado che avrebbe travolto Mestre: non solo questa degradante vicenda, ma anche traffico di droga e furti che sarebbero ormai consuetudine. In ogni caso, la scena da censura è stata filmata e pubblicata sui social network, sui profili di un gruppo Facebook della città. Il video, esplicito, per ovvie ragioni è stato subito bloccato e rimosso dal social, ma ormai aveva iniziato a fare il giro di internet e delle chat.

Nel video-denuncia si sente dire quanto segue: "Ore 23.30 via Trento fronte strada: facciamo qualcosa?. Quella donna la conosciamo bene, dicono da queste parti. È dell'est ed è ben diversa dalle prostitute cinesi che sono stabilmente da queste parti, adescano i clienti e si spostano più lontano. No, lei è così e abbiamo visto anche noi tutta la scena dalla finestra. Prima si è spogliata e, quando è arrivato quel motociclista, ci hanno dato dentro senza farsi alcun problema. Poi lui è risalito in moto e lei è rimasta qui, seduta sulla stessa fioriera, ripulendosi con quei fazzoletti che sono ancora lì, perché qui non passano mai a pulire", conclude l'agghiacciante testimonianza.