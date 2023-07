Meteo, Mario Giuliacci e lo scenario da incubo: Italia frantumata, cosa sta per accadere

21 luglio 2023 a

Italia divisa in due. Il maltempo metterà in ginocchio il Nord mentre risparmierà il Sud. Nelle regioni settentrionali - sono le previsioni dei meteorologi di Mario Giuliacci - l’anticiclone africano verrà momentaneamente fermato. Protagonisti, infatti, temporali violenti. Ma non solo, perché nel weekend si andrà incontro anche a una flessione delle temperature. Al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, invece, le massime arriveranno vicino ai 40°C, senza escludere locali picchi fino a 45°C. Continua la presenza di alti tassi di umidità che aumenteranno il disagio fisico.

Nelle prossime ore arriveranno dunque i primi segnali di indebolimento dell’anticiclone sulle regioni settentrionali e temporali colpiranno l’arco alpino portando una diminuzione termica in grado di arrivare fino su alcune zone del Centro Italia. Le temperature massime del Nord subiranno una flessione di 5-6 gradi, mentre nelle restanti regioni italiane rimarrà tutto invariato.

A causa dell’incontro tra masse d’aria di origine opposta non si escludono eventi estremi. Così il nostro paese sarà meteorologicamente diviso in due parti. Più nel dettaglio, nella giornata di sabato 22 luglio il Nord sarà attraversato da aria fresca e instabile in quota. Un break velocissimo, visto che nella giornata di domenica 23 luglio l’anticiclone africano riguadagnerà lo spazio perso sabato. La colonnina di mercurio sarà in rapida ascesa con massime vicine ai 40°C per il Centro-Sud e le due Isole Maggiori.