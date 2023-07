Meteo estremo, dramma nel Milanese: un morto, metro ferme e devastazione

24 luglio 2023 a

Il maltempo piega la Lombardia. Tanti i danni che si contano nella giornata di lunedì 24 luglio, quando sono state oltre cento le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per i danni provocati nella zona nord ovest della città Metropolitana di Milano, Tra le emergenza allagamenti e decine di alberi caduti che hanno provocato disagi alla viabilità in generale e al trasporto pubblico in particolare. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco in attesa della rimozione di rami sui binari portati dal vento. Una volta rimossi, sono state riaperte tutte le stazioni della linea e i treni sono tornati a viaggiare per tutte le destinazioni. Gli interventi dei vigili del fuoco di Milano hanno interessato anche Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese.

A Lissone si registra addirittura una vittima. Una donna di 58 anni, di nazionalità marocchina, è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero, caduto a causa del maltempo, mentre stava camminando per andare al lavoro. Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco.

Intanto a Villa Cortese i sommozzatori hanno salvato un cittadino rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato. Sempre a Monza i poliziotti hanno salvato una 64enne che rischiava di annegare nel sottopasso di via Casati, oltre a un autotrasportatore rimasto bloccato con l'acqua che ormai stava allagando anche l'abitacolo del mezzo. Altre tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave per la caduta di alberi nel comune di Legnano.