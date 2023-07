Gallipoli, choc e degrado: la turista sul lungomare conciata così

24 luglio 2023 a

Poco importa se è vietato. A Gallipoli, Puglia, i turisti girano per le strade in déshabillé. Accade anche a due turiste che vengono immortalate in bicicletta con solamente un pareo e il bikini. A denunciarlo l'ex sindaco di Flavio Fasano, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il video delle due turiste che transitano in uno dei luoghi più frequentati nei pressi della strada che conduce ai lidi, ossia il lungomare.

Proprio l'attuale consigliere comunale di minoranza si appella al sindaco, Stefano Minerva. Il motivo? La presunta assenza di controlli per il rispetto dell'ordinanza, che prevede multe fino a 150 euro per chi non si attiene alle norme previste in materia di decoro urbano.

La località turistica ha infatti imposto un dress code specifico per garantire il decoro per le strade della città salentina. Il provvedimentoè entrato in vigore dal 1° di luglio e resterà sino alla seconda metà di settembre. Chi sbaglia va incontro ad una sanzione pecuniaria che varia da 25 a 150 euro. "Crediamo che attraverso queste ordinanze possiamo, non solo rendere più efficace il controllo, ma mettere in atto un'azione di deterrenza che aiuta la città ad essere più ordinata e vivibile. I turisti hanno, quindi, la possibilità di divertirsi comunque, ma occorre anche non alterare la qualità della vita dei residenti" ha detto Minevra al Corriere del Mezzogiorno.