Meteo, il bollettino dopo il dramma a Milano: "Ore contate per Caronte"

C'è finalmente una data per veder smorzate gli effetti della super ondata di caldo africano che sta mettendo in ginocchio il Paese da tre settimane. Bisognerà aspettare fino a giovedì, giorno che i meteorologi hanno indicato come la data della fine di Caronte che lascerà finalmente il posto a una fine di luglio e un inizio d’agosto più tranquilli, "come avveniva durante l’estate italiana di una volta: staremo bene, con condizioni di benessere e temperature massime intorno ai 32-33°C", puntualizza su Repubblica il meteorologo Lorenzo Tedici.

Intanto, però, avverte lo scienziato, stiamo estremamente attenti a queste ultime 24 ore ricche di colpi di scena, dai nubifragi estremi ai picchi di calore, dai venti di tempesta alla grandine. Nel frattempo però i suoi effetti continueranno a farsi sentire e vedere. Oggi, ad esempio, sulle regioni settentrionali avremo ancora fenomeni estremi, temporali violenti. Un semplice consiglio, non uscire di casa appena il cielo diventa buio con la tempesta in arrivo. I primi segnali di un forte nubifragio in avvicinamento sono vento in rinforzo, cielo sempre più scuro e aria umida e calda in arrivo. Poi ovviamente basta guardare il cielo.

Anche al centro, in particolare in Toscana, Umbria settentrionale e Marche, sono previsti per oggi dei temporali. In Sardegna il passaggio di aria più fresca, con un forte rinforzo del Maestrale, determinerà invece la fine del caldo estremo con un drastico calo delle temperature: una buona notizia, seppur da valutare per il concomitante aumento del rischio incendi. Al Sud la giornata di oggi è ancora rovente con i venti sud-occidentali che spingeranno il gran caldo fino ad Abruzzo e Molise, con Garbino secco e rovente verso le coste: insomma oggi sarà l’ultimo giorno di caldo estremo, ma si farà sentire specie con picchi di 46°C in Sicilia e 43-44 in Puglia.

Domani, invece, al Nord sarà bel tempo prevalente salvo rovesci residui al Nord-Est specie al mattino; temperature nella media. Al Centro ci sarà un'alternanza tra nubi e schiarite; con qualche rovescio sulle zone adriatiche. Al Sud: piovaschi su Basilicata e Puglia, sole altrove ma con caldo in attenuazione. Giovedì, 27 luglio, finalmente diremo addio a Caronte: in tutta Italia ci sarà una bella giornata con temperature accettabili.