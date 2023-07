Turisti cafoni: gazebo in spiaggia e gommone a riva, finisce malissimo

26 luglio 2023 a

a

a

Il karma esiste. La conferma l'ha data a quanti hanno assistito alla scena la raffica di vento che ieri mattina ha spazzato via un gazebo privato allestito a Cala Coticcio, nella perla dell’isola di Caprera, per ospitare la colazione degli ospiti di uno yacht ancorato nelle acque tutelate del paradiso marino. Un esclusivo privé in spiaggia con sedie e tutto il necessario per passare qualche ora nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena: maschere, scarpe per gli scogli, creme, asciugamani.

"Hai toccato mia moglie pezzo di m***a". Sardegna choc: cazzotti e calci volanti, chi sono

“Stamattina ho visto il gazebo montato in spiaggia", ha raccontato a Galluraoggi.it Giampiero Carcangiu, che amministra la pagina Amanti di cala Coticcio. "I proprietari dormivano ancora nello yacht, volevano fargli trovare tutto pronto. Nel frattempo è arrivata una guida autorizzata dal Parco con il gruppo a seguito. Dallo yacht hanno visto del movimento in spiaggia e a motore acceso sono arrivati a un metro dalla spiaggia per portare via tutto”. Nel frattempo il vento aveva fatto volare quel gazebo bianco, simbolo della prepotenza di chi non rispetta le regole. Quando il gommone è tornato a riva per il recupero del privè a Carcangiu ha ricordato la scena di pochi giorni fa a Cala Lunga, sempre a La Maddalena. In quel caso il trasporto dei turisti è stato accolto dai calci volanti dell’uomo col borsello. Stavolta, invece, per i supercafoni è scattato un applauso ironico.