Meteo, Mario Giuliacci: "Agosto, cosa svelano i modelli". Catastrofisti zittiti

01 agosto 2023 a

a

a

Per il mese di agosto, dal punto di vista meteo, sono possibili grandi e profonde novità. La conferma arriva dalle tendenze diffuse dal Centro meteo europeo e riprese da Mario Giuliacci sul suo sito. La sintesi è che ad agosto sono previste poche possibilità di subire una nuova ondata di caldo-record causata dall'anticiclone africano. Insomma, la situazione potrebbe rientrare nei ranghi ed essere meno catastrofica di quanto ci è stato detto fino ad ora.

Clicca qui per leggere tutti gli approfondimenti sul sito di Mario Giuliacci

Nel dettaglio, scrive Giuliacci, "per la prima parte del mese l’Italia godrà di temperature più fresche con precipitazioni nella media o addirittura più abbondanti. Esaminando nel dettaglio le ultime previsioni a lungo termine, il nostro paese assisterà ad una diminuzione dei valori termici nella prima settimana di agosto, tanto da andare sotto delle medie del periodo".

"Tornano i temporali": dove scatta l'incubo, cosa sa Giuliacci

Nella prima settimana di agosto, mediamente, si registreranno temperature in flessione e temporali soprattutto sull'arco alpino e sugli appennini, ma i rovesci potrebbero raggiungere anche le pianure limitrofe e alcuni tratti di costa. Dunque, clado in aumento per la seconda e la terza settimana del mese, ma comunque all'interno delle medie stagionali. Infine, per l'ultima settimana di agosto le tendenze indicano "un’anomalia positiva della pressione su gran parte del bacino mediterraneo, interessando quindi anche le due Isole Maggiori ed il Sud nel nostro paese. Le temperature saranno leggermente oltre le medie del periodo mentre le precipitazioni ritorneranno nella norma", conclude Mario Giuliacci.