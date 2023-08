Meteo, "tre giorni nella cella": clima impazzito, nuovo fenomeno estremo sull'Italia

03 agosto 2023 a

I nubifragi improvvisi che hanno colpito il Nord Italia nelle scorse settimane potrebbero non essere un caso isolato. Sebbene il caldo sia tornato a dominare le giornate tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, presto il ciclone atlantico che ha investito il Nord Europa arriverà anche in Italia, comportando almeno tre giorni di clima impazzito, più autunnale che estivo.

Il cambio improvviso a livello meteorologico potrebbe far male: c’è il rischio di assistere a grandinate e vento forte al Nord Italia. Inoltre è previsto un crollo delle temperature anche di dieci gradi. A preoccupare maggiormente è una cella temporalesca che da domani, venerdì 4 agosto, si abbatterà sulle regioni settentrionali con possibili grandinate violente e piogge torrenziali. L’attenzione sarà puntata nuovamente su Milano, dove potrebbero verificarsi fenomeni estremi simili a quelli delle scorse settimane.

“È prevista la formazione di una cella intensa - ha spiegato Paolo Capizzi, tenente colonnello del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare - un temporale che ruota su se stesso come un tornado come quello visto giorni fa a Milano, che torna in allerta, e dintorni, in Emilia che si estenderà tra Mantova e Milano con venti forti e possibili grandinate anche su Veneto e Versilia”. La situazione dovrebbe rientrare nella normalità a partire dalla serata di sabato 5 agosto.