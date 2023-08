Meteo, si muove l'Aeronautica Militare: "Attenzione a Petar", la grande paura

03 agosto 2023 a

a

a

Il ciclone Petar potrebbe presto abbattersi sull'Italia, portando con sé forte maltempo in diverse regioni. A lanciare l'allarme è il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, che ha addirittura parlato di “fenomeni intensi“. "A causa del transito del ciclone Petar si prevedono venti forti sudoccidentali con raffiche fino a burrasca sull’Appennino settentrionale dal pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto 2023, e per le successive 12 ore", si legge nella nota diramata dall'Aeronautica.

"Tre giorni nella cella": clima impazzito, nuovo fenomeno estremo sull'Italia

La nota spiega che sono attesi temporali intensi con grandine soprattutto in Veneto, Friuli–Venezia Giulia, aree prealpine e pedemontane lombarde dal pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto 2023, e per le successive 24/36 ore; e poi anche su Marche e Abruzzo dalla mattina di domani, venerdì 4 agosto 2023, e per le successive 12/15 ore.

"Anomalia di geopotenziale positiva", clima impazzito a Ferragosto: cosa può accadere

"Infine - si legge ancora nella nota - si prevedono precipitazioni intense, a carattere di rovescio o temporale, sull’Umbria dalla mattina di domani, venerdì 4 agosto 2023, e per le successive 12/15 ore". I rovesci, avverte l'Aeronautica, saranno accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Si precisa, inoltre, che queste informazioni non forniscono alcuna valutazione in merito all’impatto sul territorio, per cui invece si deve far riferimento ai bollettini emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.